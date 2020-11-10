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Скидка 1000 рублей на украшения из коллекции Medusa,Merletto,Gorizia
Подробности промо-акции
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Браслет Merletto из серебра 925 с покрытием желтым золотом и белым родием, Цвет: золотисто-серебряный, фото
Браслет Merletto из серебра 925 с покрытием желтым золотом и белым родием
14 900 Р 13 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Браслет Udine из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Скидка 4%
(1)
Браслет Udine из серебра 925 с покрытием белым родием
23 900 Р 22 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Колье Benevento из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Скидка 3%
Колье Benevento из серебра 925 с покрытием белым родием
31 900 Р 30 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Кольцо Molfetta из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Кольцо Molfetta из серебра 925 с покрытием белым родием
7 600 Р 6 600 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Серьги конго Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(2)
Серьги конго Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием
11 900 Р 10 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Кольцо Oria из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Кольцо Oria из серебра 925 с покрытием белым родием
8 500 Р 7 500 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Выберите опции
Браслет Oria из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Браслет Oria из серебра 925 с покрытием белым родием
14 900 Р 13 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Браслет Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Браслет Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием
10 500 Р 9 500 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Серьги Abruzzo из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Серьги Abruzzo из серебра 925 с покрытием белым родием
4 900 Р 3 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Серьги Lucca из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Серьги Lucca из серебра 925 с покрытием белым родием
6 700 Р 5 700 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Колье Manzano из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Колье Manzano из серебра 925 с покрытием белым родием
10 500 Р 9 500 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Кольцо Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Кольцо Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием
4 700 Р 3 700 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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Колье Siena на цепочке из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Колье Siena на цепочке из серебра 925 с покрытием белым родием
5 400 Р 4 400 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Браслет Siena из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Браслет Siena из серебра 925 с покрытием белым родием
9 100 Р 8 100 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Браслет Norcia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Браслет Norcia из серебра 925 с покрытием белым родием
9 100 Р 8 100 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Серьги Norcia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Серьги Norcia из серебра 925 с покрытием белым родием
4 300 Р 3 300 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Кольцо Norcia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Кольцо Norcia из серебра 925 с покрытием белым родием
3 900 Р 2 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Серьги Siena из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(2)
Серьги Siena из серебра 925 с покрытием белым родием
4 600 Р 3 600 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Кольцо Siena из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Кольцо Siena из серебра 925 с покрытием белым родием
4 100 Р 3 100 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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Сотуар Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Сотуар Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием
12 900 Р 11 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Серьги пусеты Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Серьги пусеты Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием
4 900 Р 3 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Серьги Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
(1)
Серьги Gorizia из серебра 925 с покрытием белым родием
4 500 Р 3 500 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Кольцо Trani из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Кольцо Trani из серебра 925 с покрытием белым родием
4 700 Р 3 700 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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Кольцо Zocca из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Кольцо Zocca из серебра 925 с покрытием белым родием
8 900 Р 7 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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Кольцо Ustica из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Кольцо Ustica из серебра 925 с покрытием белым родием
8 700 Р 7 700 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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Браслет Trani из серебра 925 с покрытием белым родием, фото
Скидка 4%
Браслет Trani из серебра 925 с покрытием белым родием
27 900 Р 26 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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Серьги Medusa длинные из серебра 925 с ониксом и покрытием желтым золотом, фото
(1)
Серьги Medusa длинные из серебра 925 с ониксом и покрытием желтым золотом
14 900 Р 13 900 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Колье Leone из серебра 925 с эмалью и покрытием желтым золотом, фото
Колье Leone из серебра 925 с эмалью и покрытием желтым золотом
8 400 Р 7 400 Р
Вы экономите: 1 000 Р
Кольцо Leone из серебра 925 с черной эмалью и покрытием желтым золотом, фото
Кольцо Leone из серебра 925 с черной эмалью и покрытием желтым золотом
8 400 Р 7 400 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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Серьги Leone из серебра 925 с эмалью и покрытием желтым золотом, фото
Серьги Leone из серебра 925 с эмалью и покрытием желтым золотом
8 300 Р 7 300 Р
Вы экономите: 1 000 Р
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О нас

В мире, где моду диктует масс-маркет, достаточно сложно найти особенные украшения, которые могут стать частью вашего индивидуального стиля. Для этого и создан Stile.me – здесь собраны уникальные ювелирные изделия и дизайнерская бижутерия от мастеров мирового уровня.
На сайте представлены премиальные украшения из Италии.На ваш выбор – сотни стильных и качественных изделий из серебра и бижутерии, с родиевым покрытием и драгоценными камнями. Коллекции регулярно обновляются и пополняются дизайнерскими новинками.

Мультибрендовый магазин премиальных украшений Stile.me – ваш лучший помощник в поисках уникального стиля.

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